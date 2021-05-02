Україна почала закачувати газ у підземні сховища

"Сезон закачування газу в українські ПСГ розпочато. Ми закінчили один з найдовших сезонів відбору газу", - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, з жовтня минулого року було відібрано 13,2 млрд куб.м (дані без урахування Вергунського ПСГ на тимчасово непідконтрольній території).

За оперативними даними на сайті "Уктрансгазу", закачування газу почалося 30 квітня, коли було закачано 3,85 млн кубометрів газу, і продовжилося 1 травня.

Мінімум у сховищах склав 15,29 млрд кубометрів.