Україна почала введення санкцій проти австрійської компанії за будівництво в Криму

Україна почала процес введення санкцій щодо австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au і його керівництва . Причиною цього стало будівництво оперного театру в окупованому Росією Севастополі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

"У зв'язку з участю австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au в проект з побудови оперного театру в окупованому Росією Севастополі Україна почала внутрішньодержавні процедури кримінального переслідування австрійського архітектурного бюро", - повідомили в МЗС.

Санкції почали вводити проти компанії та її керівництва за "співпрацю з російською окупаційною адміністрацією і пособництво у спробі легітимізації анексії Криму Росією".