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Україна почала роботи по облаштуванню російсько-українського кордону

Новини » Суспільство    02.04.2019 - 15:30
Україна почала роботи по облаштуванню російсько-українського кордону
Фото: російсько-український кордон (mvs.gov.ua)

В ДПСУ заявили, що роботи проводяться на ділянці Луганської та Харківської областей

З 1 квітня 2019 року почалися активні роботи по реалізації запланованих заходів з інженерно-технічного облаштування російсько-українського держкордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

У Державній прикордонній службі України заявили, що роботи проводяться на ділянці Луганської області.

"Зокрема, проводяться роботи на ділянці Луганської області. Підрядні організації провели підготовчі роботи для будівництва рокадних доріг, проводиться влаштування загороджень і противотранспортных ровів. Тривають проектно-вишукувальні роботи", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що на ділянці відділу прикордонної служби "Лозним-Олександрівка" влаштовано 6,3 км загороджень зі спіралі типу "Єгоза" та влаштовано понад 13 км противотранспортных (протитанкової) ровів. На ділянці Золочівського району Харківської області проводяться роботи з обладнання системи відеоспостереження і контролю.

Україна почала роботи по облаштуванню російсько-українського кордону

Фото: російсько-український кордон (mvs.gov.ua)

Окрім Луганської та Харківської областей проводяться роботи з реконструкції, будівництва та облаштування об'єктів у Чернігівській області. В межах Сумської області проводиться розробка проектно-кошторисної документа з інженерно-технічного облаштування державного кордону.

У МВС повідомили, що всього на 2019 рік передбачено виділення з бюджету 400 млн гривень. За ці кошти планується розгорнути 5 комплексів відеоспостереження і сигналізації, влаштувати 50 кілометрів противотранспортные ровів, 9,5 км сітчастого огородження, 47,9 км загороджень зі спіралями типу "Єгоза", прокласти 65,8 км рокадную дороги, обладнувати 40 переходів рокадную дороги через складні ділянки, виконати роботи з реконструкції приміщень для підрозділів охорони кордону на 3 об'єктах і ряд інших важливих робіт

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харківській області облаштовано 220 км кордону з РФ.

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