Україна почала антидемпінгове розслідування щодо імпорту сталевих труб з Китаю

Фото: міністерства економічного розвитку і торгівлі (РБК-Україна)

У 2018 році зростання обсягів імпорту сталевих безшовних гарячо-деформованих труб з Китаю склав 356%

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) прийняла рішення про початок антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гарячо-деформованих труб з Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Наголошується, що в скарзі національного виробника в Мінекономрозвитку стверджується, що в 2015-2018 роках ціни імпорту сталевих безшовних гарячо-деформованих труб з КНР були нижчі ціни на аналогічний вітчизняний товар, а в 2018 році ціни імпорту були нижче собівартості товару національного виробника.

"Разом з тим, в 2018 році проти 2015 року зростання обсягів імпорту сталевих безшовних гарячо-деформованих труб з Китаю склав 356%", - зазначили у відомстві.

Комісія встановила, що національний виробник навів достатньо доказів того, що імпорт в Україну сталевих безшовних гарячо-деформованих труб походженням з Китаю міг здійснюватися за демпінговими цінами. Отже, МКМТ ухвалила рішення про початок антидемпінгового розслідування.

Також МКМТ продовжила на три місяці антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей з Білорусі та Молдови.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що МКМТ розглянула матеріали про результати проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну сірчаної кислоти та олеуму та ввела квоти на імпорт сірчаної кислоти та олеуму.

Крім того, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 25 січня поточного року прийняла рішення про застосування антидемпінгових заходів щодо солі кухонної виварної сорти екстра і електричних ламп розжарювання походженням з Республіки Білорусь.