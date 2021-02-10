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Україна почала 2021 рік з падіння експорту і зростання імпорту товарів

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 14:01
Україна почала 2021 рік з падіння експорту і зростання імпорту товарів Фото: залізнична станція (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні 2021 року склав 8,141 млрд доларів. Це на 2% менше, ніж за січень минулого року (8,281 млрд доларів).

Про це свідчать дані митної статистики України.

За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за січень склав 3,928 млрд доларів, що на 5% менше, ніж у минулому році, імпорт зріс на 2% до 4,213 млрд доларів. Від'ємне сальдо зафіксовано на рівні 284 млн доларів (у 2020 році - 31 млрд доларів).

Експорт продовольства за січень 2021 року склав 1,501 млрд доларів, що на 24% менше у порівнянні з минулим роком. Експорт металів виріс на 5% до 854 млн доларів.

Імпорт паливно-енергетичних товарів зріс на 20% до 1,013 млрд доларів.

Україна почала 2021 рік з падіння експорту і зростання імпорту товарів

Як повідомляло РБК-Україна, обсяг зовнішньої торгівлі товарами у січні-грудні 2020 року склав 103,434 млрд доларів. Це на 6% менше, ніж за 2019 рік (110,476 млрд доларів).

Нагадаємо, за даними НБУ, ситуація на ринках для українських експортерів покращилася на початку 2021 року. Зовнішнє середовище продовжувала поліпшуватися, в першу чергу завдяки подальшому пожвавленню в промисловості. В умовах обмежень з боку пропозиції - це підтримувало ціни на світових товарних ринках на відносно високому рівні.

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