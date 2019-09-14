Волкер: Україна стає сильнішою в протистоянні РФ

Україна стає сильнішою в боротьбі з Російською Федерацією. Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер на форумі "Ялтинська європейська стратегія".

За словами Волкера, Вашингтон схвалює поточну ситуацію в Україні та сподівається на прогрес у процесі мирних переговорів. Спецпредставник наголосив, що Україна посилюється в боротьбі з Росією.

"На даний момент ми дуже схвалюємо ситуація в Україні, і ми сподіваємося, що це дасть імпульс мирним переговорам. Україна посилюється проти Росії", - заявив він.

Нагадаємо, раніше спецпредставник США Курт Волкер заявляв, що Росія не продемонструвала політичної волі в питанні завершення конфлікту на Донбасі. Волкер також додав, що в Росії не вийшло використовувати конфлікт на Донбасі для тиску на Україну.

Крім того, Волкер заявляв, що сподівається на подальший обмін в'язнями між Україною та Російською Федерацією, а також всесбічне припинення вогню на Донбасі та повне виконання мінських угод. За словами Волкера, обмін повинен послужити імпульсом для подальшого звільнення політв'язнів з РФ.