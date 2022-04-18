ru ua
Пн, 18 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна в якийсь момент зможе прорвати блокаду Маріуполя, - Буданов

Новость на русском →
Київ, Понеділок 18 квітня 2022 10:46
Україна в якийсь момент зможе прорвати блокаду Маріуполя, - Буданов Фото: начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов (gur mil gov ua)
Автор: Олександр Мороз

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов впевнений, що в якийсь момент українські війська зможуть прорвати блокаду Маріуполя. На його думку, місто продовжить триматися і не здасться окупанту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Spiegel.

"Маріуполь - це пам'ятник героїзму нашого народу і наших воїнів, приклад для наслідування. Про падіння міста говорили давно. Росіяни спочатку стверджували, що вже взяли місто, потім сказали, що взяття неминуче. Але, як бачите, Маріуполь тримається і триматиметься. І в якийсь момент ми зможемо прорвати блокаду", - зазначив він.

У той же час він підкреслив, що нерозумно заперечувати наявність величезних ресурсів Росії, які дозволять їй довго вести війну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові відкинули ультиматум окупантів у Маріуполі про здачу в полон.

А президент Володимир Зеленський заявляв, що ситуація там стає все більш нестабільною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь КИрило Буданов Війна Росії проти України
NEWS
54-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
54-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Саїд Ісмагілов: У мусульманському світі кадирівців називають "тік-ток батальйонами"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Саїд Ісмагілов: У мусульманському світі кадирівців називають "тік-ток батальйонами"