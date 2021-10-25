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Україна, Молдова та Грузія визначили пріоритети тристоронньої співпраці

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Київ, Понеділок 25 жовтня 2021 15:52
Україна, Молдова та Грузія визначили пріоритети тристоронньої співпраці Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч з главами урядів Молдови Наталією Гаврилиця та Грузії Іраклієм Гарібашвілі. В ході бесіди сторони позначили пріоритети тристороннього співробітництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабміну.

Відзначається, що онлайн-зустріч глав уряду Асоційованого Тріо пройшла в рамках підготовки візиту в інститути Євросоюзу. В ході розмови Шмигаль підкреслив необхідність об'єднання зусиль трьох країн за основними напрямками взаємодії, які повинні бути включені в декларацію саміту Східного партнерства.

За його словами, ці пріоритети повинні включати:

  • підтримку ініціативи Асоційованого Тріо;
  • визнання європейських прагнень і перспективи для країн, які хочуть приєднатися до ЄС і відповідають Копенгагенським критеріям;
  • підтримку територіальної цілісності та рішуче засудження агресії з боку Росії;
  • інтеграцію у внутрішній ринок ЄС;
  • безпеку та оборонне співробітництво.

Шмигаль також зазначив, що Порядок денний асоційованого тріо має фокусуватися на таких темах як спрощення доступу до послуг, посилення підтримки малого та середнього бізнесу тощо. Серед пріоритетів глава українського уряду відзначив торгівлю, безпеку, економічну стійкість, охорону здоров'я і транспорт.

За підсумками онлайн-зустрічі глави урядів України, Молдови та Грузії домовилися координувати дії для реалізації спільних пріоритетів і активізувати діяльність робочих груп.

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