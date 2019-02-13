Україна в Мінську запропонувала кілька форматів обміну заручниками

Українська сторона ні на одну з пропозицій не отримала згоди РФ

Украина на переговорах трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске предложила российской стороне варианты обмена удерживаемыми лицами в нескольких форматах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирині Геращенко, опубликованное в Facebook.

При этом, по словам Геращенко, ни на одно из предложений украинская сторона не получила согласия.

"Мы еще раз передали РФ предложение забрать 25 своих граждан и предложили разные форматы освобождения: широкий 25/25 и 19/72, предложили несколько других форматов. Если РФ не готова забрать всех своих, предложили несколько узких форматов, чтобы разблокировать процесс - начать с освобождения тех, кто нуждается в медлечении. Мы также готовы передать трех россиян из списка 25 российским консулам в обмен на наших военных, 4 года удерживаемых в Донецке… но и на это россияне не дают согласия", - написала Геращенко.

Напомним, во время переговоров Украина в очередной раз призвала Российскую Федерацию прийти к согласию относительно обмена заложниками.