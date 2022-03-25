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Україна за місяць залучила від міжнародних партнерів близько 4 млрд доларів

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Київ, П'ятниця 25 березня 2022 06:42
Україна за місяць залучила від міжнародних партнерів близько 4 млрд доларів Ростислав Шурма (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Заступник глави офісу Президента Ростислав Шурма заявив, що за місяць ведення військових дій Україні вдалося залучити близько 4 млрд доларів фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Ростислава Шурми в ефірі телемарафону.

Водночас він зазначив, що зараз економіка країни відчуває великий шок, і, за різними оцінками, за місяць економіка втратила від 35 до 60% від довоєнного обсягу. Але більш точні втрати економіки України будуть відомі дещо пізніше, все залежить від подальшого ходу військових дій.

"Але важливо не те, наскільки вона постраждала, а те, що ми будемо робити, щоб її відновити", – зазначив Шурма. За його словами, Металургія, аграрна галузь та IT-індустрія є головними експортоорієнтованими галузями, вони ж забезпечують країні головний приплив валюти. Тому уряд буде і далі робити все можливе, щоб забезпечити цим галузям належні умови.

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