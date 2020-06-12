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Україна змінює пропускний режим на кордоні через ситуацію з COVID-19

Новини » Коронавірус     12.06.2020 - 12:28
Україна змінює пропускний режим на кордоні через ситуацію з COVID-19
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Рішення Кабміну прийнято без обговорення, деталі стануть відомі пізніше

Кабінет міністрів України вводить інший пропускний режим на кордоні через антирекорди щодо ситуації з коронавірусом. Водночас послаблюються обмеження, пов'язані з внутрішнім туризмом.

Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, зміни до постанови 392, яка регламентує карантинні обмеження, необхідні у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.

"З одного боку... ті зміни, які ми пропонуємо, ми пропонуємо інший пропускний режим через КПВВ. З іншого боку, ми дозволяємо туристичне обслуговування груп - не більше 10 осіб з метою забезпечення внутрішнього туризму. Ще є деякі речі з ослаблення. Ми розуміли, що після ослаблення карантину захворюваність зросте. Але не так, що ми другий день поспіль б'ємо рекорди", - додав Степанов.

Відзначимо, рішення було прийнято без обговорення, самої постанови у відкритому доступі немає. Тому деталі конкретно цього документа поки невідомі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з 15 червня українські аеропорти відкриваються для міжнародних рейсів, а Кабінет міністрів визначив перелік країн, чиї громадяни зможуть літати до України з середини місяця.

До цього Степанов заявляв, що іноземці в українських аеропортах буду проходити тестування на коронавірус, а також їх зобов'яжуть мати при собі медичний страховий поліс.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України кордонКПВВКоронавірус
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