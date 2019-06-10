Україна - Люксембург: прогноз букмекерів

Збірна України зіграє відбірковий матч чемпіонату Європи проти команди Люксембургу. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися гру можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1".

10 червня 21:45

Львів, стадіон "Арена Львів"

Букмекери майже не сумніваються в перемозі збірної України. Так, на перемогу підопічних Андрія Шевченка приймаються ставки з коефіцієнтом - 1,08, успіх Люксембургу оцінюється в 35,00. На нічийний результат можна поставити 10,75.

Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка три дні тому провели один з найкращих матчів в історії української збірної як за рахунком, так і за якістю гри, розгромивши Сербію - 5:0.