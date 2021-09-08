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Україна легалізує криптовалюти: Рада прийняла закон про віртуальні активи

Автор: Олександр Мороз

Верховна рада України легалізувала віртуальні активи. Відповідний законопроект № 3637 у другому читанні підтримали 276 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Цей закон регулює галузь криптовалют. Передбачається, що власники віртуальних активів зможуть легально обмінювати і декларувати їх, а міжнародні криптокомпанії - реєструвати блокчейн-бізнес в Україні.

Закон визначає поняття і правовий статус віртуального активу. Після підпису президента кріптовалюти отримають юридичний статус, а учасники ринку зможуть захищати права на віртуальні активи в суді.

Регулятором ринку буде Мінцифра, в окремих випадках повноваження будуть у Національного банку та Національної комісії з цінних паперів. Також передбачається створення нового регулятора - Національної служби з регулювання обігу віртуальних активів (НСВА).

Як підкреслив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Україна одна з лідерів з використання криптовалюти в світі, але легалізація необхідна, щоб дати криптокомпаніям прозорі умови взаємин з державою, зручну роботу з регулятором і вигідне оподаткування.

"В Україні щоденний оборот віртуальних активів становить 1 млрд гривень. Але все це знаходиться в тіні. Через це міжнародні біржі не можуть заходити в Україну. З жодної операції з віртуальними активами не сплачуються податки", - додав він.

Федоров підкреслив, що на сьогодні лише кілька країн у світі легалізували криптоактиви - Німеччина, Люксембург, Сінгапур.

Нагадаємо, раніше Федоров говорив, що співробітники Мінцифри першими в Україні почнуть отримувати зарплату віртуальною гривнею.

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