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Україна до кінця літа отримає понад 10 млн доз COVID-вакцин, - Ляшко

Автор: РБК-Україна

Україна до кінця цього літа отримає понад 10 млн доз вакцин від коронавірусу від різних виробників. Цією кількістю доз препаратів планують прищепити 5 млн українців.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає прес-служба офісу президента.

"Після підтвердження всіх контрактів на поставку вакцин разом з програмою COVAX Україна отримає понад 10 млн вакцин різних виробників до кінця літа, якими планується прищеплювати 5 млн громадян", - заявив він.

Відзначається, що на сьогоднішній день Україна отримала 4 млн 850 тисяч доз вакцин від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що у світі існує близько 12 тисяч мутацій коронавірусу, однак тільки чотирма з ними стурбовані в МОЗ.

Крім того, в Україні покращилася ситуація з коронавірусом. Тому українці зможуть вільно літати в ЄС вже цього літа.

Додамо, що Ляшко не виключив розширення вікових рамок для вакцинації від коронавірусу. Зокрема, в майбутньому в Україні можуть почати вакцинувати від 19 підлітків.

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