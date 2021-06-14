Україна до кінця літа отримає понад 10 млн доз COVID-вакцин, - Ляшко

Україна до кінця цього літа отримає понад 10 млн доз вакцин від коронавірусу від різних виробників. Цією кількістю доз препаратів планують прищепити 5 млн українців.

Відзначається, що на сьогоднішній день Україна отримала 4 млн 850 тисяч доз вакцин від коронавірусу.

"Після підтвердження всіх контрактів на поставку вакцин разом з програмою COVAX Україна отримає понад 10 млн вакцин різних виробників до кінця літа, якими планується прищеплювати 5 млн громадян", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що у світі існує близько 12 тисяч мутацій коронавірусу, однак тільки чотирма з ними стурбовані в МОЗ.

Крім того, в Україні покращилася ситуація з коронавірусом. Тому українці зможуть вільно літати в ЄС вже цього літа.

Додамо, що Ляшко не виключив розширення вікових рамок для вакцинації від коронавірусу. Зокрема, в майбутньому в Україні можуть почати вакцинувати від 19 підлітків.