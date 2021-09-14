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Україна до кінця року може скасувати мораторій на експорт лісу, - Держлісагентство

Автор: Сергей Новиков

Верховна рада України ще до кінця року може скасувати мораторій на експорт лісу. Відкриття прозорого ринку не несе значних загроз лісовому фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Держагентства лісових ресурсів Юрія Болоховця для "Інтерфакс-Україна".

"Я прогнозую, що до кінця року закон про ринок деревини буде прийнятий. Я не бачу великих загроз ані з точки зору збереження лісового фонду, ані з точки зору захисту і підтримки українського бізнесу", - зазначив він.

За його словами, в Україні вже фактично працюють за європейськими цінами, тому ажіотажний попит з боку експортерів не очікується.

Він також уточнив, що раніше український ринок лісу представляв інтерес для іноземців через дешеву нелегально заготовлену деревину, але такої ситуації вже на сьогодні немає.

Нагадаємо, в 2020 році Європейський союз переміг в арбітражі з Україною про заборону експорту лісу-кругляка. Українська сторона повинна скасувати введений в 2015 році мораторій.

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Верховна рада