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Єврокомісія заявила про перемогу в арбітражі з Україною щодо лісу-кругляку

Євросоюз, Неділя 13 грудня 2020 14:35
Єврокомісія заявила про перемогу в арбітражі з Україною щодо лісу-кругляку
Фото: Єврокомісія (flickr.com libereurope)
Автор: Юлія Струк

Європейський союз заявив, що переміг в арбітражі з Україною щодо заборони експорту лісу-кругляку. Тепер українська сторона повинна незабаром скасувати ухвалену у 2015 році заборону.

Про це вказано у повідомленні на сайті Європейської комісії.

"Остаточне рішення комісії з врегулювання спорів, створеної відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, виявило, що українська заборона на вивезення всієї необробленої деревини несумісна з Угодою про асоціацію. Отже, очікується, що Україна якнайшвидше припинить експортну заборону", - зазначається у повідомленні ЄК.

При цьому уточнюється, що ЄС підтримує Україну різними проектами, включаючи підтримку охорони навколишнього середовища, а також державного управління та сталого управління лісами.

З рішення арбітражу випливає, що заборона України на експорт "не відповідає жодній із цих законних цілей".

Нагадаємо, у 2016 році єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Йоханнес Хан заявляв, що одною з головних умов відновлення співпраці України з МВФ є зняття заборони на експорт української деревини за кордон.

Як писало РБК-Україна, у представництві ЄС в Україні також підкреслювали, що політика Європейського союзу і європейська інтеграція не ведуть до вирубки лісів, вони, навпаки, допомагають їй протистояти.

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