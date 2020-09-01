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Україна і Китай домовилися нарощувати співпрацю, - МЗС

Київ, Вівторок 01 вересня 2020 21:45
Україна і Китай домовилися нарощувати співпрацю, - МЗС
Фото: прапори України і Китаю (agropolit.com)
Автор: Максим Зайченко

Україна і Китай домовилися нарощувати співробітництво в політичній та економічній площині. Сторони також запевнили один одного у незмінності фундаментальних принципів взаємної поваги суверенітету.

Про це домовилися під час відеоконференції перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова і перший заступник глави МЗС КНР Ле Юйчен, передає прес-служба МЗС України.

Серед інших тем, які були в центрі уваги - подальша взаємодія на полях міжнародних організацій, шляхи інтенсифікації торговельно-економічного співробітництва, спільна участь у реалізації проектів в рамках глобальної китайської ініціативи "Один пояс, один шлях".

"Сторони запевнили один одного у незмінності фундаментальних принципів взаємної поваги суверенітету, територіальної цілісності та незалежності, зафіксованих в укладених з часу встановлення дипломатичних відносин політичних документах", - йдеться в повідомленні.

Сторони також обмінялися запрошеннями відвідати Пекін і Київ.

Нагадаємо, Китай зміцнив статус найбільшого торгового партнера України під час пандемії.

За даними митної статистики, обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-липні 2020 року склав 55,480 млрд доларів, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року (61,760 млрд доларів).

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