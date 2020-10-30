Литва направила ноту протесту Білорусі через закриття кордону

Фото: глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс (flickr.com/mfa_lithuania)

Міністерство закордонних справ Литви Білорусі направило ноту протесту в зв'язку з одностороннім частковим обмеженням на в'їзд на територію країни. Ноту вручили послу Білорусі в Литві.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Литви.

"Нота направлена у зв'язку з порушенням міжурядової угоди про пункти переходу кордону і частковим закриттям кордону з Литвою в порушення встановлених процедур і без надання відповідної інформації ", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що Вільнюс вимагає від Мінська роз'яснень і вимагає, щоб подібні інциденти не повторювалися.

Нагадаємо, вчора невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив закрити кордони країни, при цьому підкресливши, що країна не повинна знаходиться під залізною завісою.

Після чого білорусів перестали пропускати в країну. Було відомо про випадки відмови в перетині кордону тим, хто їде з Польщі та Литви.

Після стало відомо, що Білорусь закрила кордони з Україною, Литвою, Латвією і Польщею, проте кордон з Росією залишається відкритою.