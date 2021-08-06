Україна в липні імпортувала рекордні від початку року обсяги газу
У липні 2021 року обсяг транспортування газу з ЄС в Україну склав майже 498 млн куб. м - це найбільший показник у 2021 році. Експорт разом з реекспортом природного газу з України до країн Європи в липні становив 54,38 млн куб. м.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії "Оператор ГТС України".
За даними прес-служби, 93% обсягу газу імпортовано віртуальним реверсом з Угорщини та Польщі. За умовами діючого контракту з "Газпромом", необхідні обсяги імпортованого/експортованого палива можна заміщувати віртуально, тобто робити взаємозалік між операторами ГТС двох країн. Це дозволяє компанії суттєво зекономити на транспортуванні.
Як зазначається в повідомленні, залишається відкритим питання щодо створення віртуальної точки зі Словаччиною. Оператор ГТС України продовжує працювати в цьому напрямку - створена відповідна робоча група з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, з ACER.
"Сенс віртуальних точок навіть не в економії, а в розширенні можливостей для імпорту газу. Якщо раніше нам потрібно було фізично вивести газ для транзиту, а потім в обмежених обсягах качати назад, то зараз все значно простіше. Фактично ми можемо імпортувати газ в обсягах транзиту за допомогою віртуального реверсу. Це зняло багато питань, багато технічних і фізичних обмежень. Частково успіх закачування у сховища минулого року відбувся завдяки віртуальним точкам. Більшу частину газу Україна імпортувала через віртуальний реверс, тому вкрай важливе збереження транзиту газу через Україну і після 2024 року", - зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів затвердив план заходів з підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду 2021/22 року та його проходженню.
Планом передбачено на 15 жовтня 2021 року наявність природного газу в сховищах в обсязі, достатньому для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2021/22 року, в тому числі забезпечення потреб побутових споживачів і підприємств теплопостачання, але не менше 17 млрд куб. метрів.
Нагадаємо, станом на 1 серпня в підземних сховищах України (ПСГ) знаходиться 17 млрд куб. м газу. Плановий обсяг досягнутий за два з половиною місяці до початку опалювального сезону.