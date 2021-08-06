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Україна в липні імпортувала рекордні від початку року обсяги газу

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П'ятниця 06 серпня 2021 11:00
Україна в липні імпортувала рекордні від початку року обсяги газу Фото: Імпорт газу в Україну за останній місяць зріс до максимуму з початку року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У липні 2021 року обсяг транспортування газу з ЄС в Україну склав майже 498 млн куб. м - це найбільший показник у 2021 році. Експорт разом з реекспортом природного газу з України до країн Європи в липні становив 54,38 млн куб. м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії "Оператор ГТС України".

За даними прес-служби, 93% обсягу газу імпортовано віртуальним реверсом з Угорщини та Польщі. За умовами діючого контракту з "Газпромом", необхідні обсяги імпортованого/експортованого палива можна заміщувати віртуально, тобто робити взаємозалік між операторами ГТС двох країн. Це дозволяє компанії суттєво зекономити на транспортуванні.

Україна в липні імпортувала рекордні від початку року обсяги газу

Як зазначається в повідомленні, залишається відкритим питання щодо створення віртуальної точки зі Словаччиною. Оператор ГТС України продовжує працювати в цьому напрямку - створена відповідна робоча група з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, з ACER.

"Сенс віртуальних точок навіть не в економії, а в розширенні можливостей для імпорту газу. Якщо раніше нам потрібно було фізично вивести газ для транзиту, а потім в обмежених обсягах качати назад, то зараз все значно простіше. Фактично ми можемо імпортувати газ в обсягах транзиту за допомогою віртуального реверсу. Це зняло багато питань, багато технічних і фізичних обмежень. Частково успіх закачування у сховища минулого року відбувся завдяки віртуальним точкам. Більшу частину газу Україна імпортувала через віртуальний реверс, тому вкрай важливе збереження транзиту газу через Україну і після 2024 року", - зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів затвердив план заходів з підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду 2021/22 року та його проходженню.

Планом передбачено на 15 жовтня 2021 року наявність природного газу в сховищах в обсязі, достатньому для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2021/22 року, в тому числі забезпечення потреб побутових споживачів і підприємств теплопостачання, але не менше 17 млрд куб. метрів.

Нагадаємо, станом на 1 серпня в підземних сховищах України (ПСГ) знаходиться 17 млрд куб. м газу. Плановий обсяг досягнутий за два з половиною місяці до початку опалювального сезону.

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