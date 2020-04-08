Україна та Ісландія прискорять підготовку до запуску прямого авіасполучення

Україна та Ісландія домовилися прискорити підготовку до запуску прямого авіасполучення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що сьогодні відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з ісландським колегою Гудлаугуром Топ Тордарсоном.

"Міністри підтвердили зацікавленість у прискоренні підготовки до підписання важливих для подальшої активізації двостороннього співробітництва та міжлюдських контактів документів: Угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій, а також Угоди про повітряне сполучення", - йдеться в повідомленні.

Тордарсон зазначив, що його країна як член НАТО підтримує євроатлантичні прагнення України, а також санкції проти Росії за анексію Криму і агресію на Донбасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна розширила регулярне авіасполучення з Туреччиною. Зазначимо, на сьогодні через пандемію коронавірусу у світі кількість перельотів скорочено до мінімуму, Україна взагалі скасувала всі пасажирські регулярні перельоти.