Україна не шукає війни і не збирається вирішувати конфлікт на Донбасі силовим шляхом, - Кулеба

"Деякі країни, на жаль, схиляються до російського наративу про те, що Україну не можна озброювати, тому що це ніби-то підбадьорює нас або спонукає до будь-яких військових дій. ... Ми ні на кого не нападали і не збираємося вирішувати проблему на Донбасі військовим шляхом", - заявив Кулеба.

За його словами ,"є тільки одна альтернатива дипломатії: війна. І Україна не шукає війни".

"Тому ми будемо продовжувати спроби, тому що ми прагнемо миру, стабільності і безпеки для України і всієї Європи. Ми відчайдушно хочемо уникнути військового сценарію, тому що на цей раз кровопролиття було б набагато більше", - додав він.

Кулеба також висловив думку, що альтернативи Мінським угодам немає.