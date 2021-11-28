Україна не шукає війни і не збирається вирішувати конфлікт на Донбасі силовим шляхом, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не налаштована йти військовим шляхом вирішення проблеми Донбасу. Він не бачить альтернативи Мінським угодам.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Кулеби німецькому виданню Zeit.
"Деякі країни, на жаль, схиляються до російського наративу про те, що Україну не можна озброювати, тому що це ніби-то підбадьорює нас або спонукає до будь-яких військових дій. ... Ми ні на кого не нападали і не збираємося вирішувати проблему на Донбасі військовим шляхом", - заявив Кулеба.
За його словами ,"є тільки одна альтернатива дипломатії: війна. І Україна не шукає війни".
"Тому ми будемо продовжувати спроби, тому що ми прагнемо миру, стабільності і безпеки для України і всієї Європи. Ми відчайдушно хочемо уникнути військового сценарію, тому що на цей раз кровопролиття було б набагато більше", - додав він.
Кулеба також висловив думку, що альтернативи Мінським угодам немає.
Нагадаємо, секретар РНБО зазначив, що Росія загострює ситуацію в регіоні, щоб мати перевагу за столом переговорів.
Міністр оборони України Олексій Резніков, зі свого боку, не вірить у те, що РФ може перемогти у війні в разі вторгнення.