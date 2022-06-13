Україна – Ірландія: прогноз на матч Ліги націй

Матч Україна – Ірландія відбудеться в Лодзі 14 червня на стадіоні ЛКС. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.

На думку авторитетної британської контори William Hill, фаворитом протистояння є номінальні господарі. На перемогу "синьо-жовтих" приймають ставки з коефіцієнтом 1,73. Натомість імовірний успіх ірландців оцінили солідним балом 4,80. Навіть нічия виглядає вірогіднішою – кеф 3,40.

Для любителів спеціальних ставок підготували лінію з автором першого забитого в поєдинку м'яча. На ще один старт від Руслана Маліновського можна поставити з коефіцієнтом 11,00. Перемога ж збірної України з рахунком 2:1 збільшить виграш у 9 разів.

Натомість австрійці з Bwin підготували вищий кеф на перемогу українців – 1,85. Трохи більше тут вірять у потенційну перемогу збірної Ірландії. На неї можна поставити з балом 4,40. На нічию приймають ставки з ідентичним коефіцієнтом 3,40.

Консервативна ставка – перемога України з різницею в два м'ячі – збільшить виграш у 5,25 разів. Коефіцієнт же на вольову перемогу "синьо-жовтих" склав 8,75.

Після трьох турів у групі B2 українська збірна йде першою, набравши 6 очок (два матчі). Ірландці натомість другі з трьома очками в активі. 8 червня суперники зустрілися в Дубліні, де тріумфували українці (1:0).