Україна імпортує з Європи по 9 млн кубометрів газу на добу

Україна продовжує імпорт газу з Європи в середньому по по 9 млн кубометрів на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави Оператора ГСТ України Сергія Макогона в Facebook.

З початку року в Україну було імпортовано близько 500 млн кубометрів газу.

"В даний час щодня імпортується близько 9 млн м3 газу", - повідомив глава ОДТСУ.

За останні півроку обсяг гарантованих потужностей для імпорту газу збільшився з 27 млн. до майже 54 млн. кубометрів. В середньому Україна споживає 100-120 млн куб м газу на добу.

Ціна газу в Європі в понеділок, 7 березня, зросла до 3000 доларів за тисячу кубометрів. Газ дорожчає, оскільки США і ЄС обговорюють можливості ембарго на російські енергоносії.