Україна має десятикратний потенціал зростання по інвестуванню в цінні папери, - експерт

Україна має десятикратний потенціал зростання по інвестуванню в цінні папери. Таку думку висловив експерт, СЕО Freedom Holding Corp (USA) Тимур Турлов, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

"Українці з острахом ставляться до цінних паперів, оскільки в країні практично немає сумлінних роздрібних гравців, які пропагують здорове інвестування як Європі чи Америці. Для початку потрібно розвивати фінансову грамотність в суспільстві – пояснити, як влаштовані фінансові інститути, як здійснюється купівля і продаж цінних паперів, виплата доходів і т. д", - вважає Турлов.

Націкавіший інструмент, який зараз є на українському ринку, - це облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Інвестор може заробити 15% річних у гривні і при цьому, не буде платити 18% прибуткового податку. Це дозволяє ОВДП досить ефективно конкурувати з банківськими продуктами.

Крім того, залучення населення на ринок цінних паперів через купівлю ОВДП - це фундамент для подальшого розвитку економіки. Не можна виводити на IPO українські компанії, поки не побудований нормальний ринок держборгу. Якщо фундамент будинку не збудований міцно, інші поверхи будуть функціонувати погано, зазначив Турлов.

"Спочатку потрібно побудувати ринок державного боргу, ринок акцій великих компаній, потім працювати з надліквідністю, додатковими розміщеннями, появою інвестиційних фондів", - пояснює експерт.

"Чистка банківської системи похитнула довіру населення до банків. Репутацію потрібно буде заробляти роками. Але банківська система виглядає набагато здоровіше, ніж у минулі роки. Дрібні банки будуть йти з ринку чи об'єднаються, оскільки вони фінансово нестійкі. Найбільш привабливими і надійними є банки з державною участю або банки з іноземним капіталом", - вважає Турлов.

На його думку, гривня трохи переоцінена в даний момент. Це пов'язано з тим, що є дуже багато очікувань, пов'язаних зі зміною влади. Потенціал зростання економіки України фантастичний – українці можуть жити в 4 рази багатше, чим вони живуть вважає він.

"Єдиний сценарій, при якому гривня буде залишатися стабільною (і при цьому процентні ставки будуть залишатися досить високими) – це швидке зростання економіки, пов'язаний зі структурними реформами і припливом іноземного капіталу", - вважає експерт.

Тимур Турлов - CEO Freedom Holding Corp (USA). В Україні холдинг представлений компанією "Фрідом Фінанс Україна" - професійний учасник фондового ринку, торговець цінними паперами і депозитарна установа. Компанія входить в ТОП-5 торговців на фондовому ринку України. На початок 2019 року має 12 філій, штат понад 100 людей.

Акції Freedom Holding Corp лістинговані на біржі ОТС QX Best Market в США (тікер FRHC).