Україна хоче побачити на Мадридському саміті НАТО перспективу членства, - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна хоче побачити на Мадридському саміті НАТО перспективу вступу до Альянсу. За її словами, це будуть якраз ті юридичні "гарантії", які вимагає Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Стефанішиної на спецмарафоні до Дня єдності.

"Готуючись до Мадридського саміту НАТО Україна поставила дуже просту умову країнам блоку. Ми розуміємо, що членом Альянсу в цей день ми не станемо, але стверджуючи стратегію на 10 років, яку бачить для себе НАТО, ми хочемо там бачити перспективу членства", - сказала Стефанішина.

Вона підкреслила, що затверджені НАТО перспективи і будуть тими юридичними "гарантіями безпеки", які вимагає Росія. Стефанішина додала, що Україна в питанні вступу до Альянсу не піде ні на які поступки.