Україна хоче почути, як нова адміністрація США діятиме щодо Донбасу, - Кулеба

Предметом переговорів української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським під час візиту до США стане Донбас. Україна хоче дізнатися, як нова адміністрація Білого дому діятиме в цьому питанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу .

"Залучення США на Донбас, до припинення війни і деокупації Донецької та Луганської областей", - сказав міністр в ефірі телеканалу "Україна 24".

Кулеба зазначив, що США не виходили з процесу по Донбасу і зараз Україна має намір працювати з американською стороною з цього питання.

"Як буде діяти нова адміністрація (Білого дому - ред.) в цьому питанні. Це буде предметом переговорів", - підкреслив глава МЗС.