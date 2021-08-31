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Україна хоче почути, як нова адміністрація США діятиме щодо Донбасу, - Кулеба

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Вашингтон, Вівторок 31 серпня 2021 21:22
Україна хоче почути, як нова адміністрація США діятиме щодо Донбасу, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Предметом переговорів української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським під час візиту до США стане Донбас. Україна хоче дізнатися, як нова адміністрація Білого дому діятиме в цьому питанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

"Залучення США на Донбас, до припинення війни і деокупації Донецької та Луганської областей", - сказав міністр в ефірі телеканалу "Україна 24".

Кулеба зазначив, що США не виходили з процесу по Донбасу і зараз Україна має намір працювати з американською стороною з цього питання.

"Як буде діяти нова адміністрація (Білого дому - ред.) в цьому питанні. Це буде предметом переговорів", - підкреслив глава МЗС.

Нагадаємо, 31 Серпня Володимир Зеленський та українська делегація розпочали робочий візит до Вашингтона.

Про перші підсумки візиту української делегації до США - у матеріалі РБК-Україна.

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