Україна хоче провести зустріч лідерів "Нормандії" до кінця каденції Меркель

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що українська сторона хоче найближчим часом провести зустріч лідерів нормандського формату. За його словами, важливо, щоб зустріч відбулася ще за каденції канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Наразі, за словами представника Банкової, тривають консультації між представниками України, Німеччини, Франції та Росії щодо нової зустрічі лідерів держав щодо врегулювання на Донбасі.

"Ми сьогодні працюємо над тим, щоб така зустріч лідерів нормандського формату відбулася ще до кінця каденції Меркель, бо вона дуже багато для цього зробила. І ми маємо на сьогодні тільки двох свідків, які були на підписанні мінських домовленостей. І нам важливо, щоб така зустріч дійсно відбулася найближчим часом", - заявив Єрмак.