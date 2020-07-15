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Названо плани України на жовтневий саміт з ЄС

Київ, Середа 15 липня 2020 13:25
Названо плани України на жовтневий саміт з ЄС
Фото: Ольга Стефанишина (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Готуються зміни до Угоди про асоціацію та низка інших ініціатив

На жовтневий саміт Україна-ЄС готують зміни до Угоди про асоціацію. Крім того, готується ще низка взаємовигідних ініціатив.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, передає урядовий портал.

За її словами, важливо, щоб при підготовці концепції оновлення Угоди про асоціацію були враховані потреби українського бізнесу. Саме вони стануть основою позиції України.

"До кінця липня цього року почнуться систематичні консультації з українськими підприємцями, які стануть основою переговорної позиції України щодо Угоди і частиною амбітних планів України на саміт у жовтні цього року ", - додала Стефанишина.

Крім того, готується ще низка взаємовигідних ініціатив.

"Є пропозиції щодо інтеграції в єдиний цифровий ринок, прийняття України до мережі регуляторів електричної енергії. Розраховуємо на підписання Угоди про спільний авіаційний простір та початок місії в рамках так званого "промислового безвізу" або угоди АСАА після оцінки відповідності нашого законодавства", - додала Стефанишина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що саміт Україна-ЄС пройде 1 жовтня 2020 року.

Раніше також повідомлялося, що Європейський союз може створити єдину економічну зону з Україною.

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