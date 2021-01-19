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Україна хоче змінити формат співпраці з МВФ, - Марченко

Київ, Вівторок 19 січня 2021 12:41
Україна хоче змінити формат співпраці з МВФ, - Марченко
Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів України хоче змінити формат співпраці з Міжнародним валютним фондом. Пряме фінансування держбюджету повинно припинитися з 2023 року.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв’ю австрійському виданню Der Standard, переклад якого оприлюднений на сайті Мінфіну.

Як зазначив Марченко, на даний момент МВФ надає гроші безпосередньо в бюджет для фінансування дефіциту.

"Ми хочемо, щоб МВФ виділяв гроші на резерви Національного банку, або лише надавав технічну допомогу, тобто гарантії, що гроші будуть доступні у випадку надзвичайної ситуації. Пряме фінансування держбюджету має припинитися до 2023 року, аби ми могли позичати гроші на ринкових умовах і знову ставати незалежними відносно своїх запозичень", - сказав він.

За його словами, на поточному етапі розвитку країна потребує допомоги МВФ.

"І ми робимо все можливе, щоб продовжувати співпрацю та виконувати умови програми. Ми все ще залежатимемо від хороших новин від МВФ у 2021 році, аби продовжувати співпрацювати з ЄС та Світовим банком та позичати гроші на ринку капіталу за прийнятними процентними ставками. Але ми хочемо змінити формат співпраці, - повідомив міністр.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр фінансів Сергій Марченко не бачить жодних причин обговорювати відмову України від виплати боргів. Питання про дефолт не стоїть.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна протягом 2021 року поверне Міжнародному валютному фонду 1 154,7 млн в спеціальних правах запозичення (SDR). За сьогоднішнім курсом це становить 1 672,9 млн доларів.

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