Україна і Грузія заявили про перешкоджання РФ морським рятувальним операціям

Україна і Грузія подали скаргу в Міжнародну морську організацію зв'язку з протиправними діями Росії в Азовському і Чорному морях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства України у Великобританії в Facebook.

Повідомляється, що дії РФ перешкоджають пошуково-рятувальних операцій в Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці.

"Делегації України і Грузії звернули увагу держав-членів ММО на протиправну діяльність РФ, яка перешкоджає пошуково-рятувальним операціям в Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці. Загальний документ України і Грузії був підтриманий делегаціями країн ЄС і США", - йдеться в повідомленні .

Нагадаємо, Українська делегація поскаржилася в Міжнародну морську організацію в зв'язку з незаконним розширенням Росією дії радіостанції НАВТЕКС-Новоросійськ на Азовське море.

Повідомлялося, що Росія неправомірно розширила район обслуговування радіостанції НАВТЕКС-Новоросійськ на акваторію Азовського моря і Керченської протоки. У зв'язку з незаконними діями РФ українська делегація висловила протест на засіданні сьомої сесії Підкомітету з навігації, радіозв'язку, пошуку.