Як Україна готується до поширення дельта-штаму: відповідь Ляшка
МОЗ готується до поширення в Україні штаму коронавірусу Дельта. Відбулися торги, і найближчим часом, до кінця липня, вже буде поставка додаткового секвенатору в Центр громадського здоров'я.
Про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
За його словами, МОЗ матиме на три місяці розхідних матеріалів для того, щоби проводили генетичне секвенування.
"Окремо поставлена задача головному державному санітарному лікарю, відпрацьовується закупівля ПЛР-тестів, які виявляють виключно дельта-штам. Це буде додаткове наше дослідження, коли ми, отримавши позитивний результат під час ПЛР-тестування, зможемо дослідити зразок - чи це дельта чи не дельта", - зазначив Ляшко.
Також на пунктах пропуску через державний кордон проводять додаткове тестування навіть при наявності довідки про вакцинацію чи результат ПЛР-тесту, який був проведений за 72 години.
"Це для тих, хто прибуває з Індії, Португалії, Великобританії і Російської Федерації. Далі є декілька стратегій, над ними продовжує працювати група на чолі з головним державним санітарним лікарем, вони запропонують варіанти", - повідомив він.
Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що ситуація з COVID у світі погіршується, "Дельта" стає домінуючим штамом.