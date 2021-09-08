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Україна готує санкції проти Росії. Через Керченський міст та руйнування парків

Автор: Сергей Новиков

Кабінет міністрів України пропонує ввести нові санкції проти Росії. Цього разу через будівництво Керченського мосту і руйнування парків в окупованому Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Повідомляється, що сьогодні Кабмін направив на розгляд Ради національної безпеки і оборони пакет санкцій відносно 24 юридичних і 6 фізичних осіб. Вони в свою чергу причетні до незаконного будівництва Керченського моста, його експлуатації, а також перепланування паркових територій і об'єктів культурної спадщини в Севастополі.

"Ми будемо докладати необхідних зусиль, щоб всі причетні до скоєння злочинів на території українського Криму понесли відповідальність за свої дії. З цією метою ми будемо розвивати більш тісну співпрацю з міжнародними партнерами. Закликаємо представників російської окупаційної влади та їх пособників задуматися про невідворотність покарання", - зазначив заступник міністра з питань реінтеграції Ігор Яременко.

Санкції мають на увазі блокування активів на території країни, заборону на в'їзд до України і на участь у приватизації та оренді державного майна. Санкції пропонується застосувати строком на 5 років.

Нагадаємо, сьогодні Європейський союз погодив продовження персональних санкцій проти Росії.

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