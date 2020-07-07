Україна готує низку ініціатив з інтеграції з ЄС, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд готує ряд ініціатив, які повинні вивести відносини України та ЄС на новий рівень". При цьому він зазначив, що Кабмін налаштований прискорити виконання імплементації Угоди про асоціацію з ЄС.

Про це повідомляє урядовий портал.

За його словами, уряд бачить Україну такою, яка продовжує політичний та економічний рух у бік інтеграції з Євросоюзом.

"Ми готуємо низку взаємовигідних ініціатив, які повинні вивести відносини України та ЄС на новий рівень. Україна залишається надійним і прогнозованим торговим партнером", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр також зазначив, що Україна відкрита торговельно-економічного співробітництва на світових ринках.

Нагадаємо, раніше план дій Ради Європи для України продовжили до кінця 2022 року.

Крім того, Україна сподівається почати оновлення Угоди про асоціацію з Євросоюзом.