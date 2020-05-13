Україна готує ще 24 евакуаційні рейси та опублікувала графік

Україна готує ще 24 рейси для евакуації українців, які через пандемію коронавірусу застрягли за кордоном. Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури в Facebook.

Повідомляється, що протягом тижня заплановано рейси з міст: Маніла, Франкфурт, Лондон, Париж, Берлін, Шарджа, Нью-Йорк, Лісабон, Тбілісі, Шанхай, Дубай, Мадрид, Аліканте, Ніцца, Дюссельдорф, Неаполь, Єреван, Вільнюс, Амстердам, Тель Авів, Тараз, Гамбург.

Також повідомляється, що вся необхідна інформація міститься на сайтах авіакомпаній. Дати вильоту можуть бути змінені.

Фото: графік вильоту літаків

Нагадаємо, вчора з турецького Стамбула прибув літак зі 109 громадянами України. Цим же спецрейсом авіакомпанії SkyUp Airlines прилетіли 18 іноземців, які мають право на проживання в Україні. Серед прибулих - студенти, легкоатлети і українці, які лікувалися в Туреччині.

Сотні українців продовжують щодня повертатися з різних країн світу. Їх евакуація ускладнена скасуванням регулярних авіарейсів, оскільки більшість країн обмежили польоту через пандемію коронавірусу.