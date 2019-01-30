Україна готує документи на екстрадицію українського спортсмена Оленчика

У Нацполіції прогнозують, що екстрадиція може статися найближчим часом

Украина готовит документы на экстрадицию украинского спортсмена Вадима Оленчика, который находился в международном розыске за убийство и угон автомобиля в Киеве. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

По его словам, готовятся документы на экстрадицию.

"Мы получили информацию о задержании Оленчика по линии Интерпола. Готовим документы на его экстрадицию в Украину. Готовим документы - как только состоится, и мы сразу сообщим. Это может произойти в ближайшее время", - рассказал Тракало.

Как писало РБК-Украина ранее, в Санкт-Петербурге (РФ) сотрудники Интерпола задержали украинского кикбоксера Вадима Оленчика.

Так, двукратный чемпиона мира по кикбоксингу, чемпион Европы и пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу Оленчик с конца 2017 года разыскивается по делу об убийстве знакомого.

Напомним, Интерпол объявил в международный розыск по запросу РФ гражданина Украины Стефана Капиноса. Российское следствие считает его пособником украинца Павла Гриба, которого РФ обвиняет в якобы принуждении жительницы Сочи Татьяны Ершовой к совершению теракта.