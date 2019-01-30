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Україна готує документи на екстрадицію українського спортсмена Оленчика

Новини » Надзвичайні події    30.01.2019 - 14:39
Україна готує документи на екстрадицію українського спортсмена Оленчика
Фото: Вадим Оленчик (youtube.com VladisGRUTAS)

У Нацполіції прогнозують, що екстрадиція може статися найближчим часом

Україна готує документи на екстрадицію українського спортсмена Вадима Оленчика, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство та викрадення автомобіля в Києві. Про це в коментарі РБК-Україна розказав речник Національної поліції Ярослав Тракало.

За його словами, готуються документи на екстрадицію.

"Ми отримали інформацію про затримання Оленчика по лінії Інтерполу. Готуємо документи на його екстрадицію в Україну. Готуємо документи - щойно відбудеться, і ми одразу повідомимо. Це може статися найближчим часом", - розповів Тракало.

Як писало РБК-Україна раніше, в Санкт-Петербурзі (РФ) співробітники Інтерполу затримали українського кікбоксера Вадима Оленчика.

Так, дворазовий чемпіона світу з кікбоксингу, чемпіон Європи та п'ятикратний чемпіон України з тайського боксу Оленчик з кінця 2017 розшукується у справі про вбивство знайомого.

Нагадаємо, Інтерпол оголосив у міжнародний розшук за запитом РФ громадянина України Стефана Капіноса. Російське слідство вважає його пособником українця Павла Гриба, якого РФ звинувачує у нібито примусі мешканки Сочі Тетяни Єршової до скоєння теракту.

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