Україна готова стати надійним партнером Європи в "зеленій" енергетиці, - Тімченко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії ДТЕК Максима Тімченка в колонці для Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Україна готова бути надійним партнером, забезпечувати постачання "зеленої" електроенергії до Європи та активно розвивати чисті технології. Це допоможе Європі та всьому світу захистити цінності людства, демократії та безпеки та виправити помилку ігнорування страхів президента США Рейгана, які щодня трагічно збуваються у війні Росії проти України", - пише глава ДТЕК.

За його словами, Україна може сприяти перехідному періоду, замінюючи для Європи енергоресурси з Росії.

"Енергетика України здивувала світ своєю стабільністю в умовах війни. У перший день бойових дій енергетична система України була відключена від Росії. Україна зараз синхронізована з європейською електричною мережею і незабаром продемонструє, що вона може бути ключовим рушієм Європейської «зеленої» угоди", - зазначив Тімченко.

Наразі понад 55% електроенергії в Україні виробляється на атомних електростанціях, що вважаться чистою енергією. Крім того, Україна може виробляти 9 ГВТ з вітрових і сонячних електростанцій. Потенціал нових відновлюваних потужностей становить понад 20 ГВт.

"Зелена європейська енергетична інтеграція України буде реалізована за допомогою наших міжнародних бізнес-партнерів, з якими ДТЕК планує працювати над різними проектами з декарбонізації - розвитком відновлюваних джерела енергії, водневою енергетикою, системами накопичення енергії, малими модульними реакторами тощо", - наголосив Тімченко.

Нагадаємо напередодні глава ДТЕК в Давосі анонсував проект 30 ГВт до 2030 року, який передбачає трикратне збільшення потужності відновлюваних джерел енергії в Україні.