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Україна готова до співпраці з виробництва вакцини від COVID-19, - Зеленський

Київ, П'ятниця 28 серпня 2020 17:30
Україна готова до співпраці з виробництва вакцини від COVID-19, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна готова до міжнародного співробітництва з виробництва вакцини від коронавірусу. При цьому вивчається можливість трансферу технологій і швидкого розгортання локалізованого виробництва вакцин в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, передає прес-служба Офісу президента.

"Для цього є кілька потужних фармацевтичних підприємств. Ми готові до масового виробництва вакцини. Розраховуйте на нас", - сказав він.

Також президент подякував фон дер Ляйєн за досягнуту домовленість про надання Україні доз вакцини, коли вона буде виготовлена.

Нагадаємо, 27 серпня Єврокомісія підписала перший договір на закупівлю 300 млн доз від COVID-19.

Крім того, Єврокомісія попередньо домовилася про купівлю майбутньої вакцини від COVID-19 з компанією CureVac.

Раніше повідомлялося, що після появи вакцини Україна повинна буде отримати дози для 20% населення країни.

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Новини України КоронавірусВакцинаЕврокомиссияВолодимир Зеленський
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