ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна готова зробити свій внесок у забезпеченні продовольством потреб людства

Київ, Середа 23 вересня 2020 23:49
Україна готова зробити свій внесок у забезпеченні продовольством потреб людства
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Країни світу повинні разом долати економічну кризу, викликану пандемією коронавірусу. Україна готова зробити свій внесок у забезпечення продовольчої безпеки людства.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генасамблеї ООН.

Він наголосив, що країни світу повинні вийти з нинішньої кризи більш сильними та підготовленими.

"Навряд чи це остання пандемія, яку нам доведеться пройти, тож ми маємо вийти більш підготовленими…Ми потребуємо щирості у діалозі та дієвої солідарності. Потрібно разом долати найсерйознішу економічну кризу. Очікування падіння ВВП - це не просто статистика, це зниження якості життя мільйонів людей, загроза голоду. Україні готова зробити свій внесок у забезпеченні продовольством потреб людства", - сказав Зеленський.

РБК-Україна писало, що генсек ООН закликав посилити міжнародне співробітництво для боротьби з COVID-19.

Раніше повідомлялося, що COVID-19 скорочує приблизно 500 млн робочих місць по всьому світу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся