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Україна готова приєднатися до можливих санкцій проти РФ за Навального

Брюссель, Вівторок 06 жовтня 2020 20:30
Україна готова приєднатися до можливих санкцій проти РФ за Навального
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова приєднатися до можливих санкцій Європейського союзу проти Російської Федерації через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Однак після остаточних висновків з німецької сторони щодо інциденту.

Про це Зеленський заявив на саміті Україна - ЄС.

"Я б хотів, щоб ми почули деталі від німецької сторони перш за все, і тоді Україна буде приєднуватися, я впевнений, до санкцій міжнародних партнерів", - заявив він.

Нагадаємо, фахівці Організації по забороні хімічної зброї виявили в крові та сечі Навального біомаркери інгібітори холінестерази. Також вони передали доповідь, що стосується отруєння Навального Німеччини.

Крім того, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що якщо ОЗХЗ підтвердить отруєння опозиціонера Олексія Навального бойовою отрутою "Новачок", Росії не вдасться уникнути санкцій.

Раніше Навальний заявив, що за його отруєнням варто президент Росії Володимир Путін.

Німецький канцлер Ангела Меркель заявила, що Євросоюз повернеться до обговорення реакції на інцидент з Навальним через два тижні.

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