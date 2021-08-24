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Україна готова до нормандської зустрічі на рівні міністрів, - Кулеба

Автор: РБК-Україна

Україна готова до проведення нормандської зустрічі на рівні міністрів закордонних справ. А також готова працювати над організацією саміту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільний з міністром закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном брифінг.

"Ми готові до проведення зустрічі міністрів закордонних справ у нормандському форматі. Сподіваємося, що Лавров (глава МЗС Росії, - ред.) так само конструктивно і сумлінно підійде до проведення цієї зустрічі. Ми так само будемо працювати над самітом нормандського формату", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що з російського боку не видно готовності до зустрічі президента Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, тому МЗС зосередиться на роботі в нормандському форматі.

Сам Зеленський зазначив, що підтримує проведення нормандської зустрічі, але поки немає прогресу і для організації саміту треба тиснути на Росію.

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Дмитро КулебаНормандський формат