Україна готова розпочати відновлення моста в Станиці Луганській у вівторок

Україна готова розпочати демонтаж фортифікаційних споруд, які розміщені в районі КПВВ "Станиця Луганська", вже у вівторок, 20 серпня, та готова до початку робіт безпосередньо з відновлення зруйнованого моста. Про це повідомила українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування, передає РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру ООС.

"Зазначені роботи проводитимуться в рамках виконання існуючих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської", - йдеться в повідомленні.

У СЦКК наголошують, що виконання українською стороною відповідних зобов’язань можливе лише у разі дотримання збройними формуваннями Російської Федерації та їхніми найманцями своїх зобов’язань з синхронного демонтажу фортифікаційних споруд та відновлювальних робіт на зазначеній ділянці

Нагадаємо, раніше українська сторона СЦКК повідомила, що бойовики затягують демонтаж фортифікаційних споруд мосту у Станиці Луганській на Донбасі та заявила, що у зв’язку із завершенням вилучення вибухонебезпечних предметів на ділянці зруйнованого мосту українська сторона готова дзеркально провести демонтаж фортифікаційних споруд.