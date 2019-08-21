Україна готова розпочати ремонт мосту в Станиці Луганській

У Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи українська сторона зазначила, що готова почати ремонт мосту в Станиці Луганській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарки Оліфер у Facebook.

За її словами, українська сторона поінформувала, що готова почати ремонт мосту 22 серпня.

"Українська сторона поінформувала представника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдика про виконання взятих на себе зобов'язань по завершенню розмінування в районі мосту в Станиці Луганській та готовність почати ремонт переходу з першої половини дня 22 серпня 2019 року", - зазначила Оліфер.

Також вона заявила, що до початку відновлювальних робіт на мосту має бути демонтовано блокпост НЗФ ОРДЛО.

"Надалі демонтаж фортифікаційних споруд з обох сторін в районі КПВВ "Станиця Луганська" повинен бути одночасним і дзеркальним. Досягнута домовленість, що всі роботи по мосту повинні проходити в тісній координації з СММ ОБСЄ", - повідомила Оліфер.

Нагадаємо, сьогодні, 21 серпня, в Мінську пройшло засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. На засіданні планувалося підняти питання безпеки і недотримання бойовиками режиму припинення вогню.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Леонід Кучма зустрівся з головою СММ ОБСЄ Яшаром Халіта Чевиком, який також є координатором підгрупи з безпеки ТКГ. Сторони обговорили процес підготовки до ремонту моста в Станиці Луганській та відзначили важливість відновлення цього переходу.