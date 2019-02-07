Україна та Німеччина обговорили розвиток торговельно-економічного співробітництва

Сторони також обговорили ситуацію із блокуванням Росією судноплавства в акваторії Азовського та Чорного морів

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль обсудила с депутатом Немецкого бундестага от фракции Христианско-социального союза Кристианом Шмидтом развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Германией. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД.

В МИД отметили, что Зеркаль ознакомила с состоянием имплементации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и акцентировала внимание на приоритетности интеграции энергетических и цифровых рынков, что создаст дополнительные возможности для дальнейшего углубления сотрудничества.

Стороны также обсудили ситуацию с блокированием Россией судоходства в акватории Азовского и Черного морей.

"Шмидт подтвердил недопустимость нарушения Россией норм международного права и отметил, что тематика Крыма остается актуальной в повестке дня в Бундестаге", - говорится в сообщении.

Стороны отметили, что реализация инфраструктурных проектов имеет важное значение для социально-экономического развития города Мариуполь и восточных регионов Украины. Украинская сторона рассчитывает на поддержку Германии в этой сфере, а также инвестирование в создание новых рабочих мест в регионе.

Зеркаль и Шмидт обсудили необходимость углубления сотрудничества Украины с НАТО с целью противостояния современным угрозам миру и безопасности в Европе.

Напомним, Зеркаль в понедельник встретилась с депутатом немецкого Бундестага Мануэлем Заррацином. В ходе встречи стороны обсудили вопросы энергетической безопасности. В связи с этим они акцентировались на политическом характере проекта "Северный поток-2".

РБК-Украина писало, что плавучая база Werra, которая входит в состав военно-морских сил Германии, в феврале посетит два черноморских порта в Болгарии.