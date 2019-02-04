Україна і Німеччина обговорили ситуацію в Азовському морі

Фото: зустріч Олени Зеркаль і Мануеля Заррацина (mfa.gov.ua)

Сторони зосередилися на проблемі вільного судноплавства в акваторії Азовського і Чорного морів

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в понеділок зустрілася з депутатом німецького Бундестагу Мануелем Заррацином. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС.

Сторони зосередилися на проблемі вільного судноплавства в акваторії Азовського і Чорного морів, яке блокується Росією.

"Дії Росії щодо блокування вільного судноплавства в акваторії Азовського і Чорного морів є неприйнятними, порушують міжнародне право і спрямовані на дестабілізацію в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в ході зустрічі сторони також обговорили питання енергетичної безпеки. У зв'язку з цим акцентувалася на політичному характері проекту "Північний потік-2".

Нагадаємо, плавуча база Werra, яка входить до складу військово-морських сил Германии, у лютому відвідає два чорноморських порти в Болгарії.

До цього генсек НАТО Йенс Столтенберг висловив стурбованість з приводу нарощування військового потенціалу Росії в Чорноморському регіоні.