Україна і Німеччина обговорили ситуацію в Азовському морі

Сторони зосередилися на проблемі вільного судноплавства в акваторії Азовського і Чорного морів
Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в понеділок зустрілася з депутатом німецького Бундестагу Мануелем Заррацином. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС.
Сторони зосередилися на проблемі вільного судноплавства в акваторії Азовського і Чорного морів, яке блокується Росією.
"Дії Росії щодо блокування вільного судноплавства в акваторії Азовського і Чорного морів є неприйнятними, порушують міжнародне право і спрямовані на дестабілізацію в регіоні", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в ході зустрічі сторони також обговорили питання енергетичної безпеки. У зв'язку з цим акцентувалася на політичному характері проекту "Північний потік-2".
Нагадаємо, плавуча база Werra, яка входить до складу військово-морських сил Германии, у лютому відвідає два чорноморських порти в Болгарії.
До цього генсек НАТО Йенс Столтенберг висловив стурбованість з приводу нарощування військового потенціалу Росії в Чорноморському регіоні.