Україна - Франція: стали відомі стартові склади команд

Так, Україна гратиме за тією ж схемою з трьома центральними захисниками. Ось тільки в обороні відбулися суттєві зміни-замість крайніх захисників Олександра Караваєва і Едуарда Соболя гратимуть Олександр Тимчик і Віталій Миколенко, місце якого в центрі оборони займе Сергій Кривцов.

Також наставник "жовто-синіх" повністю замінив опорну зону - замість Сергія Сидорчука і дискваліфікованого Олександра Зінченка з'являться Тарас Степаненко і Микола Шапаренко. Травмованого Віталія Буяльського замінить його одноклубник Віктор Циганков.

Андрій П'ятов, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук свої місця у складі зберегли.

Стартові склади

Україна: П'ятов-Тимчик, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Миколенко-Степаненко, Шапаренко-Ярмоленко, Циганков-Яремчук

Франція: Льоріс - Дюбуа, Кімпембе, Зума, Дінь - Погба, Рабіо, Тчуамені, Коман - Грізманн, Марсіаль