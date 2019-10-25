Україна та Фінляндія планують поглиблювати співпрацю в енергоефективності

Україна та Фінляндія планують розширювати співпрацю в енергоефективності та енергетичній утилізації сміття. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Зокрема, голова Держенергоефективності Сергій Савчук із новопризначеним послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне обговорили результативність та можливість розширення співпраці України і Фінляндії у "чистій" енергетиці, енергоефективності та енергетичній утилізації сміття.

Так, у 2017 році було засновано Фінсько-український трастовий фонд. Він надає технічну допомогу українським органам влади та бізнесу у підготовці якісних техніко-економічних обґрунтувань для "зелених" проектів, що у свою чергу сприятиме залученню інвестицій для реалізації проектів.

"Зважаючи на продуктивність співпраці України та Фінляндії, сторони розглянули можливості розширити партнерство, зокрема, у таких напрямах: виробництво рідкого біопалива; енергетична утилізація сміття; впровадження енергосервісу; реалізація проектів із заміщення газу", - сказано у повідомленні.

До того ж країни хочуть поглиблювати співпрацю щодо скорочення викидів СО2 завдяки стимулюванню промислових підприємств до енергоефективності; створення в Україні нових фінансових механізмів реалізації "зелених" проектів та залучення фінських фондів та компаній до участі у створенні Фонду зелених інвестицій.

Нагадаємо, влітку Кабінет міністрів України заявив про готовність внести до парламенту законопроект про енергетичну ефективність.

Як писало РБК-Україна, на почтатку вересня Фонд енергоефективності почав реалізовувати програму комплексної модернізації багатоповерхівок "Енергодім".