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Україна і Фінляндія будуть нарощувати військове співробітництво, - Зеленський

Новини » Політика    12.09.2019 - 17:13
Україна і Фінляндія будуть нарощувати військове співробітництво, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський також подякував за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Фінляндія та Україна будуть розвивати військове співробітництво між країнами. Про це він заявив на брифінгу після зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Ниинисте, передає РБК-Україна.

За його словами, він вдячний також керівництву Фінляндії за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Ми також домовилися нарощувати військове співробітництво з Фінляндією і розвивати діалог між нашими оборонними відомствами. Я особисто вдячний керівництву за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Я ознайомив президента Фінляндії з ситуацією на Донбасі. Важливо, що наші партнери дотримуються позиції щодо збереження санкцій проти Росії до відновлення територіальної цілісності України", - сказав президент України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Володимир Зеленський сподівається, що зустріч в нормандському форматі пройде у вересні поточного року. За словами президента, першим кроком для проведення зустрічі було звільнення військовополонених і політв'язнів.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що "Північний потік-2" буде дорого коштувати Європі в майбутньому. Він звернув увагу президента Фінляндії на можливу загрозу від будівництва газопроводу під час їх зустрічі в Києві.

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