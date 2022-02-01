Україна в лютому планує скликати дебати в Генасамблеї ООН. З яких питань
Фото: прес-секретар українського МЗС Олег Ніколенко (twitter.com)
Україна запланувала скликати дебати в Генасамблеї ООН. Українська сторона хоче обговорити ситуацію на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг прес-секретаря українського МЗС Олега Ніколенка.
Таке засідання Україна хоче провести в лютому.
"У лютому плануємо скликати дебати в Генасамблеї ООН, щоб обговорити за участю широкого кола держав ситуацію на тимчасово окупованих територіях", - заявив він.
Ніколенко прокоментував наміри РФ щодо проведення 17 лютого брифінгу Ради безпеки з питань невиконання Мінських угод.
"Україна використовує цей випадок, щоб представити факти невиконання РФ своїх зобов'язань", - заявив він.