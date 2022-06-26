ru ua
Нд, 26 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна щомісяця збільшує експорт зерна через західні кордони на 50%, - Кубраков

Новость на русском →
Київ, Неділя 26 червня 2022 01:12
Україна щомісяця збільшує експорт зерна через західні кордони на 50%, - Кубраков Фото: міністр інфраструктури Олександр Кубраков (прес-служба)
Автор: Константин Широкун

В умовах блокади морських портів Чорного та Азовського морів Міністерство інфраструктури щодня працює над переорієнтацією експорту зернових по суші, зокрема, до західних кордонів України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою.

Про це заявив Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у ефір єдиного телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

За словами міністра, Україна щомісяця нарощуються обсяги експорту зерна по суші на 50%. Він також зазначив, що якби не було необхідності терміново експортувати урожай попереднього року, то українські аграрії могли б за кілька наступних місяців вийти на нормальний середньомісячний обсяг експорту, який раніше вивозився морським шляхом.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні необхідно отримати гарантії від ООН і третіх країн для вивезення зерна з портів країни. Гарантій виключно Кремля недостатньо.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що блокуючи українські порти, Росія хоче створити світову продуктову кризу. В даний час Україна не може вивезти близько 90 млн тонн аграрної продукції.

Раніше радник керівника ВП Михайло Подоляк заявляв, що для того, щоб налагодити експорт товарів з України, вкрай не обов'язково покращувати становище Росії і знімати для цього ряд санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Кубраков
NEWS
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження